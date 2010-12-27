Артем Дзюба покинул сборную

Сам футболист объяснил, что покидает сборную по состоянию здоровья и не хочет занимать чье-то место в заявке.
"Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места" - сожалеет Артем Дзюба.
Напоминаем, что Кубок конфедераций пройдет в Петербурге и еще нескольких российских городах с середины июня до начала июля. Соперниками России на Кубке конфедераций – 2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).
Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/