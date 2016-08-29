Джордж Р. Р. Мартин станет продюсером сериала о зомби-апокалипсисе в Нигерии

Известный писатель и продюсер Джородж Р. Р. Мартин взялся за разработку еще одного телепроекта совместно с HBO.

Автор легендарной "Игры Престолов" Джордж Р. Р. Мартин договорился с телеканалом HBO о запуске нового сериала. Об этом сообщают американские профильные СМИ. Тестовое название проекта "Кто боится мертвых". Известно, что телесериал будет посвящен жизни нигерийский племен в мире постапокалипсиса. В основу саги ляжет одноименная книга африканской писательницы Ннеди Ококрафор. Однако Джородж Мартин сможет достаточно свободно переработать ее текст, так как будет выполнять функции сценариста и продюсера.

Отметим, что в самой книге Ннеди Ококрафор рассказывает историю юной нигерийской девушки, обладающей суперспособностями. Африканка осваивает древнюю магию, которая пригождается ей для борьбы с темными силами и врагами. Что касается вселенной "Кто боится мертвых", то она полна междуусобных войн и постапокалиптических реалий. Как и всегда в творчестве Мартина, "Кто боится мертвых" будет перекликаться с реальной историей Нигерии, где более века идет жесткая гражданская война с участием племен разных религий и национальностей.