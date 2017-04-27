Видео из Диснейленда: Джонни Депп лично поприветствовал гостей аттракциона "Пираты Карибского моря"

Шокированные посетители парка развлечений не могли поверить своим глазам, когда, проплывая на лодке, заметили настоящего Капитана Джека Воробья. Джонни Депп в образе своего персонажа с удовольствием пообщался с гостями аттракциона.

Сегодня утром, 27 апреля, в сети появилась любопытная запись: Джонни Депп в образе Джека Воробья лично поприветствовал гостей аттракциона в Диснейленде. Инцидент произошел в Калифорнии, штат Анахайм. Посетители "Пиратов Карибского моря" были приятно удивлены, когда заметили на суше Капитана Джека Воробья, но больше их шокировал тот факт, что в образе пирата был сам Джонни Депп. За несколько часов ролик посмотрели уже 16,5 тысяч человек.

Данная акция была приурочена к предстоящей премьре пятой части "Пиратов". Кроме того, уже известно, что предпоказ состоится 11 мая в Шанхае. На красной дорожке появятся главные герои ленты, режиссеры и продюсер.

В российский прокат "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" выходит 25 мая.

Ранее мы сообщали, что в сети появился очередной трейлер "Пиратов": на этот раз с Кирой Найтли.

Видео: инстаграм, thedisneylandtwins