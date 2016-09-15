Джеки Чан блестяще спел песню Адель в новом фильме

В картине Ренни Харлина актер перепел британскую певицу, исполнив знаменитую "Roling in the deep".

Начнем с того, что это смешное кино с долей абсурда. И, надо добавить, с большой такой долей абсурда. Но при просмотре это только добавляет умиления, ведь на экранах любимчик из Гонконга, Джеки Чан.

И как требуют от того законы жанра, в фильме несчетное количество боев, шуток, иногда слишком незамысловатых и поверхностных, но в целом, фильм не выходит из рамок «джекичановской комедии». Фильм вышел легким и забавным.

К всеобщему удивлению, в какой-то момент на экране появляется Иркутск. Причем, очень похожий на истинный Иркутск - Иркутск. Сразу стоит уточнить, съемки не производились на территории России. Город воссоздавали искусственно и это выдают слишком «по-идеальному» хорошие дороги. Но приятно, что город в американском боевике выглядит лучше, а не хуже, чем есть на самом деле.

Если во многих фильмах русская мафия и вызывает возмущение, мол русские самые дикие и дурные на всю голову, то тут она воспринимается иначе, не раздражает русское самолюбие, а даже наоборот. Хотя безусловно стереотипизация присутствует. Но кстати, роль отведенная ей в фильме - достойная. Русские в джекичановской комедии не только «плохиши», но и герои.

И нельзя не упоминуть о Монголии. Здесь представлен, пожалуй, самый лучший момент в фильме. Джеки Чан и моголы поют песню Adele «Roling in the deep». И это, почему-то, завораживающее зрелище, только ради этого фрагмента стоит сходит взглянуть на «Отпетых напарников». Увидеть фильм в Российском кинопрокате можно будет уже со 2 февраля.

Видео: YouTube: Skuchniy

Виталия Дубровская, Олеся Сапожникова