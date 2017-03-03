История убийства Кеннеди глазами его любимой женщины открывается в фильме "Джеки"

Фильм начинается с того, что для интервью в гости к Жаклин Кеннеди приходит журналист:
– Вы читали, что они пишут? Развлечения и вся эта грязь.
– Да. Читал.
– Это так неприятно. Прошла всего неделя, а они уже обращаются с ним как со старым пыльным артефактом, который можно убрать на полку. Его не таким должны запомнить.
– А как вы хотите, чтоб его запомнили, миссис Кеннеди?
– Вы понимаете, что я буду редактировать наш разговор, на случай если скажу не совсем, то, что имею в виду?
– Со всем уважением, это крайне маловероятно, миссис Кеннеди.
Многозначительная пауза.
– Ладно, хорошо. Значит, это будет ваша версия того, что произошло.
– Именно. Входите.
Этот диалог важен для дальнейшего восприятия фильма. Он дает понять зрителю, что кинокартина – не исторический пересказ события с целью просвещения, она именно о воспоминаниях, в которых допустимы погрешности, о том, как женщина, которая не смогла даже как следует оплакать мужа, из-за угроз, многочисленных нападок журналистов и следователей, боролась за добрую память о нем.
Сценарий к данной кинокартине не один год находился в «черном списке». В фильме ничего не рассказывают об убийце, но проскальзывают намеки на то, что им мог бы оказаться вице-президент. Стоит сказать, что по проведенным социологическим опросам подавляющее большинство американцев, не верило в официальную версию, что убийцей-одиночкой был некий Ли Харви Освальд.
Снято немало кино-работ посвященных убийству Президенту Кеннеди и истории жизни Жаклин Кеннеди. Есть с чем сравнить. В фильме «Джеки» сама героиня, которую сыграла Натали Портман, вышла, кажется, немного отталкивающей, не вызывающей слез. Но когда идешь на такой фильм, думаешь, что в кинокартине о скорбящей вдове - это важная составляющая. Может даже показаться, что это не совсем подходящая роль для Натали Портман. А может сам режиссер хотел открыть для зрителя другую Кеннеди? Сильную женщину, которая была вынуждена спровляться со своим горем на веду у миллионов глаз?
Прекрасная музыка, качественная картинка – не вызывает восторгов, а скорее вгоняет в психологическое уныние. Но это плюс. Все подобрано так, что передает эмоциональное состояние вдовы, вы прочувствуете его холод и тяжесть на себе. Атмосфера – одно из главных достоинств этого фильма.
Видео: оффициальный трейлер
Витлия Дубровская