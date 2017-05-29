Джамала вступилась за пранкера, который показал задницу на "Евровидении"

"Журналист-пранкер" Виталий Седюк рискует попась за решетку за выходку на выступлении Джамалы

Украинская певица Джамала заявила, что не винит пранкера Виталя Седюка, который снял штаны во время ее выступления на конкурсе «Евровидение-2017». По ее словам, она склонна скорее винить в произошедшем плохо организованную охрану мероприятия.

«Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов», — подчеркнула Джамала. Она отметила, что пранкер испугался больше, чем она сама.

Напомним, украинский пранкер Виталий Седюк, широко известный в Украине и за ее пределами, вышел на сцену финала "Евровидения" во время выступления Джамалы и показал всем присутствующим (а также многомиллионной теле- и интернет-аудитории) оголенный зад.

Видео инцидента облетело Сеть, а в воскресенье, 14 мая 2017 года, произошедшим заинтересовались украинские правоохранительные органы. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что в ведомстве в курсе выходки пранкера, и что Виталий Седюк был задержан – пока на 72 часа, до избрания ему меры пресечения.

Глава МВД подтвердил, что «идиот, оголивший свой зад перед 200 миллионами телезрителей», это Седюк. «Был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление», — написал Аваков.

По его словам, журналисту грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами. «А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания».

Видео: youtube