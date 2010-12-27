Джамала попросила у подписчиков билеты на финал Евровидения‍

Победительница Евровидения-2016 Джамала пытается купить билеты на сегодняшний финал конкурса

Украинская певица Джамала попросила у своих подписчиков четыре билета на финал музыкального конкурса в Киеве. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По словам девушки, ей необходимы четыре билета в фан-зону для племянников.

"Куплю четыре билета в фан-зону на гранд-финал. Пожалуйста. Обещала племянникам. Напишите в личку", — просит исполнительница.

Напомним, певицу не пустили на красную дорожку «Евровидения-2017» в день открытия конкурса. Также она вопреки традиции не открывала первый полуфинал конкурса.

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Instagram: jamalajaaa

