В Нижегородской области мужчина до смерти избил отчима в день похорон матери‍

Житель Дзержинска убил отчима в день похорон матери

В Дзержинске суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в избиении до смерти своего отчима. Как передают в Дзержинской городской прокуратуре, инцидент произошел в день похорон матери обвиняемого.

10 октября прошлого года в квартире дома по переулку Западному собрались родственники усопшей женщины, чтобы ее помянуть. Неожиданно ее муж начал оскорбительно высказываться о покойной, что сильно задело ее сына. Мужчина начал избивать отчима, отчего тот скончался на месте.

Было установлено, что мужчина совершил это, находясь в состоянии аффекта. Судом было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев.