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В Нижегородской области мужчина до смерти избил отчима в день похорон матери‍
Сегодня, 13:32
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В Нижегородской области мужчина до смерти избил отчима в день похорон матери‍

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Житель Дзержинска убил отчима в день похорон матери

В Дзержинске суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в избиении до смерти своего отчима. Как передают в Дзержинской городской прокуратуре, инцидент произошел в день похорон матери обвиняемого. 

10 октября прошлого года в квартире дома по переулку Западному собрались родственники усопшей женщины, чтобы ее помянуть. Неожиданно ее муж начал оскорбительно высказываться о покойной, что сильно задело ее сына. Мужчина начал избивать отчима, отчего тот скончался на месте. 

Было установлено, что мужчина совершил это, находясь в состоянии аффекта. Судом было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев. 

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Категории: Лента новостей

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