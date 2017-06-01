Двухлетний ребенок выпал из окна в центре Петербурга

Родители пострадавшего малыша не торопились вызывать скорую помощь

На улице Красного Курсанта вечером среды, 31 мая 2017 года, из окна квартиры вывалился двухлетний малыш. Как сообщается, произошло это около девяти часов вечера.

По счастью, ребенок выжил, но был госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что по неясным причинам родители серьезно пострадавшего ребенка вызвали бригаду скорой помощи только спустя полтора часа после того, как произошла беда.

Сейчас медики борются за жизнь двухлетнего малыша, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

Видео: архив