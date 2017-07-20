В Петербурге таблетками отравился двухлетний мальчик

Горе-родители оставили ребенка без присмотра. В результате малыш наглотался антиникотинового препарата и с острым отравлением угодил в больницу.

В минувшую среду, 19 июля, в Петербурге двухлетний ребенок отравился антиникотиновыми таблетками. Инцидент произошел около четырех часов дня. Шокированные происшествием родители незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место медики констатировали у мальчика острое отравление и госпитализировали его в больницу.

По предварительным данным, горе-родители оставили своего ребенка без присмотра, в результате чего мальчик залез в сумку к матери и достал оттуда лекарства. Затем он принял огромную дозу таблеток и отравился. В срочном порядке его доставили в медучреждение. Об этом сообщает Пятый канал.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Также известно, что двухлетний ребенок из благополучной семьи. Его родители никогда не привлекались за недобросовестное воспитание.

Ранее Piter.TV передавал, что ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Бассейной.