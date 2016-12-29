У матери двухлетнего потеряшки уже отобрали двоих детей

Двухлетнего малыша с посторонним мужчиной нашли в парадной Петербурга

В Петербурге нашли двухлетнего мальчика, который сидел в парадной жилого дома без присмотра родственников. Как сообщается, произошло это в одном из домов на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе.

На вид малышу было два года, волосы темно-русые, большие карие глаза. Кроме красного комбинезона с меховой оторочкой и свитера в розово-оранжевую полоску на ребенке ничего не было.

С малышом беседовал посторонний мужчина, приезжий из Одесской области. Двухлетнего мальчика госпитализировали в центр имени Цимбалина.

Позднее в тот же день в том же районе была задержана ранее судимая женщина, которая оказалась матерью мальчика. Ранее эту женщину уже лишали родительских прав – органы опеки уже забрали у нее двоих детей.

Решается вопрос о возбуждении в отношении нерадивой матери уголовного дела по статье "оставление в опасности".

Видео: из архива