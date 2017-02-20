В Петербурге поймали двух иностранцев, из обиды устроивших пожар в борделе

Полиция и Росгвардия задержали двух мигрантов, подозреваемых в поджоге частного дома на Таллинском шоссе. В коттедже, предположительно, находится притон с проститутками.

Бойцы Росгвардии задержали двух подозрительных молодых людей. Прохожие привлекли внимание служителей закона, когда шли около дома 151 на Таллинском шоссе. Парни несли с собой биты, а увидев правоохранителей попытались сбежать. Однако их поймали.

Уже в отделении полиции выяснилось, что задержанные мигранты 21 и 28 лет. Они подтвердили, что повредили и подожгли частный дом на той же улице, где их поймали. По их словам, там находится салон по оказанию интимных услуг, сообщает пресс-служба Росгвардии. Но уроженцы Узбекистана пошли громить дом разврата вовсе не из высоких моральных побуждений. Они сказали, что их обидели в этом заведении.

В отношении отвергнутых клиентов возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

В пятницу мы писали, что на Таллинском шоссе тушили бордель. Пожарные дважды ездили на указанный адрес. Около трех часов ночи огонь охватил обстановку первого этажа. Пострадали десять квадратных метров. Ближе к утру, в 09.22, спасателям снова пришлось ехать по адресу. На этот раз возгорание было на втором этаже. Он охватил 50 квадратных метров.