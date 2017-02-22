Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника

Одного из предполагаемых насильников удалось задержать

В Петербурге 36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в январе-феврале 2017 года двое неизвестных извращенцев подкарауливали в парадных ее 13-летнего сына и издевались над ним, совершая то, что в уголовном кодексе называется "Насильственные действия сексуального характера".

Заявительница уточнила, что двое малознакомых парней совершали развратные действия с ее 13-летним сыном в парадных двух домов по улице Маршала Новикова.

Задержать одного из предполагаемых преступников – 18-летнего жителя Петербурга – правоохранителям удалось в тот же день. По версии следствия, парень развращал семиклассника в одной из квартир на проспекте Королева.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские ищут второго предполагаемого фигуранта дела.

Видео: архив