Двух младенцев нашли мертвыми в Петербурге

Смерти двух младенцев, предположительно, не связаны между собой

В Петербурге умерли два ребенка – по предварительным данным, смерти детей произошли в разных районах города, при разных обстоятельствах и не имеют связи между собой.

Как сообщается, в первом случае грудной малыш без признаков жизни был обнаружен утром 23 мая в квартире на улице Чудновского.

Мальчик спал в кровати вместе с родителями, 34-летней неработающей матерью и 41-летним отцом, таксистом и утром родители обнаружили его без признаков жизни. На теле погибшего малыша не выявлено внешних признаков насильственной смерти.

Днем того же дня в квартире на проспекте Луначарского был обнаружен труп годовалой девочки.

Причины смерти детей устанавливают судебные медики.

Видео: архив