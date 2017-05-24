Двух младенцев нашли мертвыми в Петербурге

В Петербурге умерли два ребенка – по предварительным данным, смерти детей произошли в разных районах города, при разных обстоятельствах и не имеют связи между собой.
Как сообщается, в первом случае грудной малыш без признаков жизни был обнаружен утром 23 мая в квартире на улице Чудновского.
Мальчик спал в кровати вместе с родителями, 34-летней неработающей матерью и 41-летним отцом, таксистом и утром родители обнаружили его без признаков жизни. На теле погибшего малыша не выявлено внешних признаков насильственной смерти.
Днем того же дня в квартире на проспекте Луначарского был обнаружен труп годовалой девочки.
Причины смерти детей устанавливают судебные медики.
Видео: архив