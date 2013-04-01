Дворцовую площадь сделали безопасной для празднования Нового года

Чтобы отмечающие не скользили и не травмировались, поверхность главной площади обработали гранитной крошкой.

Дворцовую площадь обработали гранитной крошкой перед новогодними праздниками. Между тем, улицы и другие площади также продолжают готовить к предстоящим рождественским каникулам.

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский пошутил, что весь новогодний запас снега выпал в городе еще в начале ноября. Но несмотря на это, дорожные службы готовятся ко всему. А сейчас улицы расчищают к Новому году. Из Северной столицы вывозят остатки масс снега и ледяные сколы, чтобы улицы были чистыми и безопасными.

Но даже без стараний коммунальщиков снежные сугробы уйдут с улиц города. Несколько дней в Северной столице будет держаться слабо положительная температура с дождем и моросью.

На главной площади установлена большая елка. Официально ее "откроют" в субботу, 24 декабря. В этот день в Петербург с визитом прибудет Дед Мороз из Великого Устюга. А петербуржцы уже украшают свои дома. Сегодня в Петербурге на 12 дней открылись 59 елочных базаров.