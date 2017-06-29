После финала Кубка конфедераций Дворцовый мост разведут под гимн "Зенита"

"Поющие мосты" в Северной столице после финала Кубка конфедераций разведут под гимн петербургского футбольного клуба.

Мостотрест подготовил необычный репертуар для "Поющих мостов" на ночь после финала Кубка конфедераций ФИФА 2017. Створы дворцового моста разойдутся под композицию Василия Соловьева-Седого "Слушай, Ленинград". Выбор композиции может показаться странным, ведь переделанная "Вечерняя песня" является гимном болельщиков футбольного клуба "Зенит". Хотя вряд ли кто-то из команды-победителя задастся вопросом, почему мост разводят под песню сине-бело-голубых.

Ранее Piter.tv уже сообщал, что петербургские мосты запоют песнями Василия Соловьева-Седого.

Финал Кубка конфедераций состоится в воскресенье, 2 июля. Уже известен один участник – Чили, они обыграли в полуфинале Португалию. Перед финальным матчем пройдет закрытие Кубка. На закрытии Кубка конфедераций будут Полина Гагарина, Егор Крид и балет.

Видео: Instagram / sheybak