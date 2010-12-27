Дворцовый мост подсветят фиолетовым в честь редких болезней кишечника

Сегодня вечером, 19 мая, Дворцовый мост в Петербурге на несколько часов окрасится в фиолетовый цвет.

Петербург примет участие в международной акции, посвященной Всемирному дню воспалительных заболеваний кишечника. В честь этой важной даты в городе на несколько часов подсветят фиолетовым цветом главную достопримечательность Северной столицы: Дворцовый мост. Переправа получит неожиданную расцветку в пятницу, 19 мая, в 22.30. Таким образом власти города и общественники напомнят россиянам о редких аутоимунных заболеваниях кишечника: например, болезни Крона и неспецифическом язвенном колите. Это редкие и мало изученные сегодня болезни, от которых страдают миллионы людей по всему миру.

Сейчас в Петербурге проживает 1780 человек с такими диагнозами. По решению Смольного всем этим людям оказывается бесплатная медикаментозная помощь. При этом речь идет о реально опасных заболеваниях: через 5-6 лет после начала болезни человека могут признать инвалидом. Таким пациентам приходится мучаться от кровотечений и внутренних свищей, а также "ходить в туалет" по 20 раз на дню.