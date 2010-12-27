С 26 мая Дворцовый мост будут разводить под классическую музыку

Визитную карточку Северной столицы – дворцовый мост – будут разводить под музыку. Уже второй год подряд традиционную разводку будет сопровождать музыка российских композиторов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Первое музыкальное шоу с разведением створов Дворцового моста состоится в эту пятницу, 26 мая. После разводки суда будут проходить под музыкальный аккомпанемент. Музыка будет сопровождать это действие вплоть до 3 сентября.
В этом году Дворцовый мост разводят на час раньше, чем в прошлые сезоны. Уже в 01.10 створы начинают разъединять. Полная разводка, как и наводка. Занимают всего пять минут.
Фото: Instagram / lelyafoxy