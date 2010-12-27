Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге "Поющие мосты" воспроизвидят музыку Олега Каравайчука
Сегодня, 13:18
0
Shdaria
57

В Петербурге "Поющие мосты" воспроизвидят музыку Олега Каравайчука

0
 
 

В Санкт-Петербурге в дни памяти композитора Олега Каравайчука петербургские мосты исполнят его произведения.

 В Санкт-Петербурге с 9 по 12 июня в честь дня памяти петербургского композитора Олега Каравайчука мосты исполнят произведения музыканта. Это касается мостов, которые включены в проект "Поющие мосты".

Олег Каравайчук известен как композитор из России, написавший музыку к огромному количеству фильмов и спектаклей, не только отечественных, но и зарубежных. Он родился в декабре 1927 года в Киеве. Темные очки, берет, растянутый несуразный свитер – его манера одеваться в советское время считалось ненормальной. Мужчину часто принимали за шпиона и пытались сдать в милицию.

 

Фото: сайт Олег Каравайчук: биография, произведения

Теги: композитор олег каравайчук , память олега каравайчука , петербург , поющие мосты спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5