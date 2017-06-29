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Двое юношей умерли в гостях у одноклассника таинственной смертью

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На телах 18-летних парней не обнаружено признаков насильственной смерти

Двое юношей из Гатчины при загадочных обстоятельствах умерли в гостях у своего одноклассника. Произошло это на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга. 

Известно только, что двое восемнадцатилетних молодых людей пришли в гости, чтобы проведать своего бывшего соученика. Что произошло дальше и при каких обстоятельствах могли умереть сразу двое крепких юношей, будет выяснять следствие.

Тела умерших были переправлены в морг, где в свою очередь экспертам предстоит установить причины смерти молодых людей. 

Видео: архив 

Теги: две смерти , петербург , смерть , смерть в гостях , умерли двое подростков
Категории: Происшествия Новости СПб

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