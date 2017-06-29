Двое юношей умерли в гостях у одноклассника таинственной смертью

На телах 18-летних парней не обнаружено признаков насильственной смерти

Двое юношей из Гатчины при загадочных обстоятельствах умерли в гостях у своего одноклассника. Произошло это на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга.

Известно только, что двое восемнадцатилетних молодых людей пришли в гости, чтобы проведать своего бывшего соученика. Что произошло дальше и при каких обстоятельствах могли умереть сразу двое крепких юношей, будет выяснять следствие.

Тела умерших были переправлены в морг, где в свою очередь экспертам предстоит установить причины смерти молодых людей.

Видео: архив