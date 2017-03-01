Двое в медицинских масках грабили АЗС ради "косаря"

Налетчикам досталась всего тысяча рублей выручки

В ночь на первое марта 2017 года двое злоумышленников совершили налет на автозаправочную станцию, расположенную на Октябрьской набережной в Петербурге. Как стало известно, камеры видеонаблюдения засняли, как преступники, чьи лица были скрыты медицинскими масками, ворвались в помещение АЗС.

Пригрозив расправой 33-летней женщине-кассиру, злоумышленники потребовали у нее денег. В этот час наличности в кассе оказалось ничтожно мало – всего тысяча рублей. Кассир отдала налетчикам эти деньги, после чего преступники скрылись.

Кассир нажала тревожную кнопку, на место происшествия приехала группа охранников. Произошло это через десять минут после того, как налетчики скрылись с места преступления. Позже прибыли правоохранители, которые в настоящее время изучают записи с камер.

Видео: архив