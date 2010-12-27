Двое с пистолетом и шокером пытались обокрасть сетевой продмагазин на севере Петербурга.
По данным АН "Оперативное прикрытите", стычка неустановленных злоумышленников с охранником "Пятерочки", расположившейся на улице Есенина, произошла произошла 15 июня в полночь. В магазин зашли двое молодых людей европейской внешности, походили по рядам. В какой-то момент 54-летний охранник заметил, что один из них взял бутылку спиртного и спрятал за пазуху.
На кассе охранник остановил посетителей и попросил оплатить товар. Во время "разбора полетов" один из злоумышленников как бы между делом переложил из одного кармана в другой пистолет. Второй держал в руках электрошокер.
В итоге преступники бросили бутылку спиртного на кассе и скрылись.
"Парочка" с пистолетом и шокером пыталась обокрасть магазин на улице Есенина
Двое молодых людей с пистолетом и шокером пытались обокрасть "Пятерочку" на улице Есенина.
Двое с пистолетом и шокером пытались обокрасть сетевой продмагазин на севере Петербурга.