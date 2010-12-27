"Парочка" с пистолетом и шокером пыталась обокрасть магазин на улице Есенина

Двое молодых людей с пистолетом и шокером пытались обокрасть "Пятерочку" на улице Есенина.

Двое с пистолетом и шокером пытались обокрасть сетевой продмагазин на севере Петербурга.



По данным АН "Оперативное прикрытите", стычка неустановленных злоумышленников с охранником "Пятерочки", расположившейся на улице Есенина, произошла произошла 15 июня в полночь. В магазин зашли двое молодых людей европейской внешности, походили по рядам. В какой-то момент 54-летний охранник заметил, что один из них взял бутылку спиртного и спрятал за пазуху.



На кассе охранник остановил посетителей и попросил оплатить товар. Во время "разбора полетов" один из злоумышленников как бы между делом переложил из одного кармана в другой пистолет. Второй держал в руках электрошокер.



В итоге преступники бросили бутылку спиртного на кассе и скрылись.