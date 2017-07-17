Полиция поймала вандалов, крушивших припаркованные машины на Гражданском

Отряд ГИБДД задержал двух мужчин, которые крушили припаркованные машины около дома 117/4 на Гражданском проспекте. Одного отпустили под подписку, второго задержали по старому делу.

В воскресенье, 16 июля, около половины пятого утра в полицию позвонили очевидцы. Которые рассказали о двух крушащих автомобили вандалах. Мужчины орудовали около дома 117/4 на Гражданском проспекте. На место оперативно приехали сотрудники ГИБДД. Им удалось задержать двух хулиганов. По внешним признакам казалось, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении полиции были установлены их личности. Оба оказались местными жителями 20 и 28 лет. Тут же правоохранители выяснили, что старший с февраля скрывается от следствия, дознания и суда. Ему уже была избрана мера пресечения в виде ареста, поэтому его проводили в следственный изолятор.

Разбирательства показали, что разгромом автомобилей занимался младший задержанный. Один из пострадавших написал заявление, на его основании возбудили дело о повреждении имущества. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что на Шостаковича неадекватный хулиган изуродовал несколько автомобилей.