Опасное видео из Кемерово: школьники прокатились на крыше троллейбуса

Юные экстремалы рискнули собственными жизнями и забрались на крышу общественного транспорта, подключенного к сети.

В минувший вторник, 23 мая, В Кемерово двое подростков, рискнув собственным здоровьем, прокатились на крыше троллейбуса. Инцидент произошел вечером на Советском проспекте. Мало того, что экстремалов заметили очевидцы, так они еще и сами сняли себя на видео, которое было опубликовано в одной из групп вконтакте. Надо сказать, что за несколько часов ролик с зацеперами посмотрели почти 14 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как двое парней быстро карабкаются на крышу троллейбуса, едут примерно одну остановку, наслаждаясь видами города, после чего стремительно удаляются.

К счастью, обошлось без трагических последствий. А ведь эта история могла иметь и печальный конец, поскольку, во-первых, ребята ехали на крыше без страховки, а, во-вторых, под сетью с высоким напряжением.

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Видео: вконтакте, Максим Глушенков