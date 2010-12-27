Граждане Украины осуждены в Москве за продажу соотечественницы в рабство‍

Двое граждан Украины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля человеком»

В октябре 2016 года граждане Украины – Мария Олейник и Андрей Бородач - начали переписываться со своей соотечественницей в социальной сети. Выяснив, что у девушки тяжелое финансовое положение, преступники пообещали ей помочь. Молодая женщина хотела продать свою почку, и злоумышленники гарантировали ей помощь в продаже в РФ.

Оказалось, что граждане Украины планировали привезти девушку в Россию, для того, чтобы продать её для сексуальной эксплуатации. В октябре 2016 года в гостинице "Мираж" преступники продали свою жертву покупателю за 3 тысячи долларов. Вскоре они были задержаны столичными полицейскими.

Суд назначил наказание Марие Олейник в виде лишения свободы на 2,5 года, а Андрею Бородачу – на 3 года.