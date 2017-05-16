Жуткие новости из Подпорожья: в квартире заживо сгорели два человека

В Ленобласти загорелась квартира в жилом доме. В результате серьезного пожара погибли люди.

Сегодня утром, 16 мая, в Подпорожском районе загорелась квартира. Инцидент произошел на Советской улице около половины одиннадцатого утра. Очевидцы происшествия, заметив огонь и почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали спасательные службы.

Предположительно, загорелась обстановка в квартире. Огонь распространился на площади примерно в два квадратных метра. Однако он оказался настолько сильным, что унес жизни двоих человек. При осмотре места происшествия спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины.

Известно, что пожар тушили около 40 минут восемь спасателей и несколько служебных машин.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Что стало причиной возгорания, пока не ясно.

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