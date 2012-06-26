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Двое бандитов в масках ограбили мясной магазин

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Ранним утром вооруженные грабители обчистили магазин Великолукского комбината

Накануне около семи часов утра двое мужчин, чьи лица были укрыты масками, ворвались в помещение мясного магазина, расположенного на проспекте Просвещения. Они стали угрожать большим ножом бывшей в магазине сотруднице – 42-летней кассирше.

Под угрозой расправы женщина отдала бандитам ключи от сейфа. Они открыли сейф, вытащили оттуда выручку и скрылись с места происшествия.

Как сообщается, преступникам удалось поживиться чрезвычайно крупной суммой – они вынесли из мясного магазина Великолукского комбината около четверти миллиона рублей.

Видеонаблюдение в магазине отсутствует, сообщили в полиции. Группа охранного предприятия прибыла через 8 минут после нажатия «тревожной» кнопки.

Видео: из архива

Теги: вооруженное ограбление , кража , ограбление , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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