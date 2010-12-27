Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе
Сегодня, 11:41
0
TretyakovaS
266

Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе

0
 
 

Двое мужчин из Таджикистана заставляли бомжа попрошайничать на Софийской улице и забирали все заработанные деньги. Накануне бомж обратился в полицию.

Как сообщает "Конкретно.ру", в полночь 6 июля в полицию обратился бомж. По словам заявителя, он попал в настоящее рабство двух мужчин восточной внешности, которые против его воли вывезли его из Москвы в Петербург и заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе, а прибыль забирали себе. Также мужчина заявил, что его нередко избивали за отказ отдать прибыль.

"Рабство" продолжалось с мая по июнь и, по данным следствия, им руководили двое граждан Таджикистана 24 и 26 лет, оба неработающие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: двое мужчин заставляли бомжа попрошайничать на софийской , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5