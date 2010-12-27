Как сообщает "Конкретно.ру", в полночь 6 июля в полицию обратился бомж. По словам заявителя, он попал в настоящее рабство двух мужчин восточной внешности, которые против его воли вывезли его из Москвы в Петербург и заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе, а прибыль забирали себе. Также мужчина заявил, что его нередко избивали за отказ отдать прибыль.
"Рабство" продолжалось с мая по июнь и, по данным следствия, им руководили двое граждан Таджикистана 24 и 26 лет, оба неработающие.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня, 11:41
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Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе
Двое мужчин из Таджикистана заставляли бомжа попрошайничать на Софийской улице и забирали все заработанные деньги. Накануне бомж обратился в полицию.
Как сообщает "Конкретно.ру", в полночь 6 июля в полицию обратился бомж. По словам заявителя, он попал в настоящее рабство двух мужчин восточной внешности, которые против его воли вывезли его из Москвы в Петербург и заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе, а прибыль забирали себе. Также мужчина заявил, что его нередко избивали за отказ отдать прибыль.