Двое восточных мужчин заставляли бомжа попрошайничать на Софийской овощебазе

Двое мужчин из Таджикистана заставляли бомжа попрошайничать на Софийской улице и забирали все заработанные деньги. Накануне бомж обратился в полицию.

Как сообщает "Конкретно.ру", в полночь 6 июля в полицию обратился бомж. По словам заявителя, он попал в настоящее рабство двух мужчин восточной внешности, которые против его воли вывезли его из Москвы в Петербург и заставляли попрошайничать на Софийской овощебазе, а прибыль забирали себе. Также мужчина заявил, что его нередко избивали за отказ отдать прибыль.



"Рабство" продолжалось с мая по июнь и, по данным следствия, им руководили двое граждан Таджикистана 24 и 26 лет, оба неработающие.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.