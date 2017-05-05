Движение на дамбе в Петербурге частично перекроют до середины мая

На следующей неделе в тоннеле петербургской дамбы будет ограничено. На Финском транспортном отсеке будут проводить дорожные работы.

Дирекция комплекса защитных сооружений сообщает, что до середины мая на дамбе будет ограничено движение для автомобилей. Начиная со среды, 10 мая, Финский транспортный отсек закроют для автомобилей. Доступной останется Невская сторона.

Дорожные работы продлятся до 16 мая. В пресс-службе КЗС попросили водителей следить за дорожной разметкой и знаками, а также соблюдать скоростной режим. В ведомстве принесли извинения за временные неудобства.

За сегодня было много сообщений о перекрытом движении. Совсем неожиданно упавший щит перегородил съезд на Шафировский проспект. Как сообщал Piter.tv, движение на этом участке временно закрыли.

Кроме того, масштабное перекрытие движения ждет водителей на грядущих длинных выходных. Ранее мы уже писали на эту тему: День Победы: как в Петербурге перекроют дороги 9 мая.

Видео: Instagram / natalya.anatolyevna