Центр Петербурга перекроют из-за книжного салона: схема объезда

С 19 мая в Центральном районе Северной столицы ограничат движение для автомобилей из-за проведения XII международного книжного салона. Закрывать будут улицы вокруг Михайловского манежа.

Автомобилистам снова придется несладко: в центре Петербурга перекрывают движение из-за мероприятия. На этот раз причина ограничения движения - XII международный книжный салон. Закрывать улицы Центрального района начнут уже в пятницу, 19 мая.

Начнется все с Кленовой улицы. Ее участок от Инженерной улицы до Манежной площади закроют для автомобилей в десять вечера 19 мая. Та же участь постигнет Манежную площадь. Откроют их только в десять вечера 29 мая.

Затем закроют Итальянскую улицу от Садовой до Манежной площади. Здесь ограничения начнут действовать с десяти вечера вторника, 23 мая, и продлятся до трех часов дня 29 мая.

XII международный книжный салон пройдет в Северной столице с 25 по 28 мая в Михайловском манеже. Также мероприятия будут проходить на прилегающем к Зимнему стадиону пространстве – Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.

Дирекция по организации дорожного движения предлагает автомобилистам смеху объезда закрытого участка:

Книжный салон не единственной мероприятие. ограничивающее движение в центре города. ранее Piter.tv сообщал: Конюшенную площадь закроют с 17 мая из-за Кубка Конфедераций: схема объезда.

Фото: Дирекция по организации дорожного движения