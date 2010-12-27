Набережные Фонтанки и Мойки 6 июля закроют из-за "Ментовских войн"

В четверг, 6 июля, участок набережных Фонтанки и Мойки перекроют из-за съемок сериала "Ментовские войны". Ограничения будут с полуночи до утра.

Водителям Петербурга снова подготовили неприятный сюрприз: перекрытие дорог в центре города. В Северной столице будут снимать сцены для 11-го сезона сериала "Ментовские войны". Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения движения коснуться набережных Фонтанки и Мойки.

С полуночи до 11.00 утра в четверг, 6 июля, будет прекращено движение по участкам двух набережных. Вдоль Фонтанки нельзя будет проехать от 2-го Инженерного моста до набережной Мойки. А по последней движение перекроют от дома 1 на улице Пестеля до Нижнего Лебяжьего моста.

Также в КРТИ отмечают, что для автомобилей будет закрыт Пантелеймоновский мост. Но тут ограничения действуют только с полуночи до трех часов ночи.