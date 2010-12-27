Из-за Дня города в центре Петербурга перекроют часть улиц

В выходные в Северной столице грядут многочисленные перекрытия улиц из-за большого количества мероприятий, посвященных Дню города.

Автомобилистам в субботу, 27 мая, лучше не ездить в центр на машине. В идеале будет вообще пересесть на общественный транспорт. В связи с Днем города Петербурга в центре будут закрывать движение для транспорта.

Из-за фестиваля мороженого начиная с девяти утра пятницы, 26 мая, до 23.50 субботы, 27 мая. Ограничения коснутся площади Островского, переулка Крылова и улицы Зодчего Росси.

Ради церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому 27 мая с 08.30 до 11.00 закроют Адмиралтейскую набережную и участок сенной площади от Адмиралтейской набережной до Конногвардейского бульвара.

Биржевую площадь также закроют. На стрелке Васильевского острова пройдет Бал национальностей. Здесь ограничения будут действовать с 12.00 до 18.00. Также Биржевая будет закрыта с 04.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 в направлении от Дворцового моста к Биржевому.

Из-за концерта "Классика на Дворцовой" перекроют несколько улиц вокруг площади. Ограничения будут действовать с 08.00 до 23.59. Для машин будет недоступна Милионная улица (от Мошкова переулка до Дворцовой площади), проезд от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади).

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