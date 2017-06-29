Закрытие движения троллейбусов по улице Есенина перенесут на конец июля

В Петербурге закрытие движения троллейбуса по улице Есенина перенесли на 22 июля.

В Петербурге изменили сроки работ теплосетей, в связи с этим закрытие троллейбусного движения по улице Есенина перенесут на конец июля. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Движение троллейбусов закроют от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи с 5.00 22 июля до 5.00 24 июля. Напомним, ранее сообщалось, что троллейбусное движение на этом участке закроют с 5.00 1 июля до 5.00 3 июля.

Троллейбус №13 изменит маршрут. Он проследует от станции "Светлановский пр." по действующей трассе до конечной станции "Пл. Мужества".