26 мая откроют движение по северной стороне Обводного канала и виадуку

Съезд с Обводного канала и виадука откроют 26 мая.

В инспекции рассказали, что съезд с виадука будет проходить на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной или на мост Александра Невского. Южная сторона набережной Обводного канала станет односторонней в сторону Атаманского моста.

Но ограничения движения останутся без изменений. Перекрытой для движения транспорта остается Синопская набережная в сторону центра. Транспорт, двигающийся по Синопской набережной из центра, проезжает в сторону проспекта Обуховской Обороны в три полосы через площадь Александра Невского.

По схеме организации дорожного движения с 26 мая по 25 июня ограничения жвижения буду такими: по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны движение закрывается; также ограничивается по набережной Обводного канала у Глухоозерского шоссе; ограничивается движение транспорта по Глухоозерскому шоссе от Мельничной улицы до четной стороны набережной Обводного канала.