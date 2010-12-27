Трамваи изменят маршруты из-за ремонта Кронштадтского путепровода

В Петербурге будут ремонтировать Кронштадтский путепровод все выходные. Из-за это изменят свои маршруты четыре трамвая №36, №41, №52 и №60.

Горэлектротранс сообщает, что сразу два трамвая изменят маршруты на ближайшие выходные. Речь идет о вагонах 36-го, 41-го, 52-го и 60-го маршрутов. Изменения связаны с ремонтом Кронштадтского путепровода, который будет проходить с половины второго 27 мая до половины пятого 29 мая. Из-за работ движение на участке путепровода закроют.

Трамвай №36 от станции "Ленинградский электромеханический завод" будет ездить по Петергофскому шоссе, затем по проспекту Стачек до конечной - "Трамвайный парк № 8".

Как сообщает пресс-служба Горэлектротранса, 41-й трамвай будет ездить от станции "Завод "Северная верфь" по Корабельной, а затем Кронштадтской улицам, далее по действующему маршруту до остановки "Площадь Тургенева".

Трамвай 52 начнет свое движение от "Ж/д станция "Сосновая Поляна", а далее все по действующему маршруту. Изменит маршрут и 60-ый трамвай: он будет ездить от остановки "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, затем по улицам Десантников и Маршала Казакова до конечной.