На Петроградке 5 мая ограничат движение из-за "Бессмертного полка"

В следующую пятницу в Петроградском районе пройдет акция "Бессмертный полк". Из-за нее на острове частично перекроют движение.

На Петроградской стороне в следующую пятницу, 5 мая, пройдет ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк". Все желающие смогут пронести портрет своего родственника, участвовавшего во Второй мировой войне.

В связи с акцией на Петроградке будет частично перекрыто движение для автомобилей. Как сообщает комитет развития транспортной инфраструктуры, закрывать движение будут поэтапно.

С 14.30 до 15.00 для прохода колонны закроют участок Большой Монетной улицы от Малой Монетной до Каменноостровского проспекта.

С 15.00 до 15.30 закроют уже Каменноостровский проспект: от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта.

С 15.30 до 16.10 автомобили не пустят на Кронверкский проспект от Каменноостровского до Сытнинской площади.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее выбрать объездную дорогу.

Ранее в пятницу, 28 апреля, Piter.tv сообщал о других местах, где перекроют или ограничат движение. На участке КАД у развязки с Колтушским ограничат движение до июня. А участки набережной Фонтанки и Митрофаньевского шоссе закрывают с 29 апреля.