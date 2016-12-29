Движение на КАД после аварии с бензовозом нормализовалось

Утром на КАД опрокинулся бензовоз с четырьмя тоннами топлива

Во второй половине дня автомобильное движение на участке КАД, где произошла авария с участием бензовоза и "Лады", было восстановлено.

Напомним, около 11.40 утра пятницы, 20 января 2017 года, на КАД скопилась огромная шестикилометровая пробка из-за аварии с бензовозом. Специалисты были вынуждены ликвидировать разлив более четырех тонн топлива после того, как бензовоз опрокинулся набок.

Кроме того, авария блокировала автомобильное движение по третьему и четвертому ряду трассы.

Пользовательница группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Ольга Ломтева рассказала, что у грузовика отвалилось колесо. Из-за этого бензовоз начало "крутить" на дороге. А колесо прилетело в бампер автомашины, за рулем которой ехала автор комментария.

Видео: spb_today