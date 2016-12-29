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Движение на КАД после аварии с бензовозом нормализовалось

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Утром на КАД опрокинулся бензовоз с четырьмя тоннами топлива

Во второй половине дня автомобильное движение на участке КАД, где произошла авария с участием бензовоза и "Лады", было восстановлено.

Напомним, около 11.40 утра пятницы, 20 января 2017 года, на КАД скопилась огромная шестикилометровая пробка из-за аварии с бензовозом. Специалисты были вынуждены ликвидировать разлив более четырех тонн топлива после того, как бензовоз опрокинулся набок.

Кроме того, авария блокировала автомобильное движение по третьему и четвертому ряду трассы.               

Пользовательница группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Ольга Ломтева рассказала, что у грузовика отвалилось колесо. Из-за этого бензовоз начало "крутить" на дороге. А колесо прилетело в бампер автомашины, за рулем которой ехала автор комментария.

Видео: spb_today

Теги: авария , авария на кад , авария с бензовозом , дтп на кад , кад , петербург
Категории: Новости СПб ДТП Происшествия

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