Школьницы из Ленобласти исполнили стриптиз и обнажили грудь ради "лайков"

Несовершеннолетние девочки вели прямую трансляцию своего шоу в Перископе. Юные блогерши из Кировска обещали за 3 тыс. лайков оголиться полностью.

Накануне днем, 23 января, за онлайн-трансляцией стриптиза школьниц из Ленобласти наблюдали порядка 2, 5 тыс. чел. Шоу в прямом эфире соцсети Перископ началось около 16:00. Юные блогерши продемонстрировали своим подписчикам обнаженную грудь, а за 3 тыс. лайков обещали раздеться полностью. Во время трансляции девочки раздевались и устраивали эротические танцы, непристойно комментируя это действо. Часть зрителей-извраенцев призывала школьниц продолжить стриптиз, но блогерши не сдержали свое слово и ограничились только обнаженной грудью. Из видео следует, что девочек интересует только количество лайков и подписчиков, судя по всему, они готовы на все ради славы.

Представление школьниц вызвало шквал эмоций и негодования. Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова пообещала, что с девочками проведут беседу. По ее словам, юным блогершам необходимо объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. "Тем более девочки — будущие мамы, создатели семейного очага. Всё это должно постепенно укладываться в головке наших детей. " — цитирует Литвинову Life.

Фотографии: скриншот из periscope