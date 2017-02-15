Видео смертельной аварии из Нижнего Новгорода: легковушка протаранила фуру

В Володарском районе погибли две девушки-пассажирки иномарки. Водитель чудом выжил и отделался переломом.

Накануне вечером, 14 февраля, на трассе М7 водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. На большой скорости он протаранил фуру. В результате ДТП погибли несколько человек. Инцидент произошел недалеко от поселка Новосмолинский около 18:00.

Видео жуткой аварии попало в сеть. На кадрах можно заметить, что от столкновения с иномаркой фуру развернуло и она перегородила проезжую часть, но, к счастью, не сильно пострадала. А вот легковой автомобиль смяло от удара. Искореженная машина также также вылетела с дороги. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. На место жуткого ДТП выехали сотрудники дорожной полиции, МЧС и скорая.

Как стало известно, в легковушке находились три человека: 23-летний водитель и две пассажирки 30-ти и 26-ти лет. Девушки получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Они скончались до приезда медиков. Молодой человек отделался переломом пальцев. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили.



В данный момент выясняют детали происшествия. По какой причине произошло смертельное ДТП, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы сообщали, что в Удмуртии ВАЗ протаранил столб и перевернулся. Водитель погиб на месте.

Видео: youtube, Денис Каримов