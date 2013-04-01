На Поэтическом бульваре огонь уничтожил два автомобиля

Огонь охватил припаркованную иномарку. А с нее перекинулся на стоящую неподалеку отечественную машину.

Очередной пожар на парковке произошел рано утром в пятницу, 23 декабря. Около половины девятого утра в экстренные службы позвонили и сообщили о возгорании в Выборгском районе Петербурга.

Спасатели сразу же отправились к дому 3 на Поэтическом бульваре. На месте оказалось, что огонь охватил Hyundai. В результате пожара сгорели все части иномарки, кроме металлических. Также пожар перекинулся на припаркованную по соседству "Ниву". Но отечественная машина отделалась лишь поврежденным бампером, который в итоге отпал.

Специалисты быстро справились с возгоранием. В 08.39 от него остались только воспоминания, разлитая вода и обгоревшие машины. Сведений о пострадавших не было.

Причина возгорания пока не известна. Не исключено, что это был намеренный поджог.

В начале этой недели на Заневском пожарные по лестнице забирались в горящую квартиру на девятом этаже. Огонь охватил однокомнатную квартиру. Из дома пришлось эвакуировать десять человек, в том числе одного ребенка. Также спасли домашнее животное. Информации о пострадавших не было.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / Валерий Белый