Маршрутки столкнулись лоб в лоб на северо-востоке Петебрурга

Авария с участием двух маршрутных такси произошла в среду недалеко от станции Ржевка. Автомобили сошлись почти в лобовом столкновении.

Предпраздничный день не обошелся без аварий в Северной столице. Одна из них произошла около четырех часов вечера в Красногвардейском районе. На съезде к железнодорожной станции Ржевка сошлись микроавтобус 409 и ПАЗ 90-го маршрута.

В сети появились фотографии с места события. Подробностей аварии нет. Но свидетели предполагают, что "Газель" ехала под горку. На повороте водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу. Там-то маршрутка протаранила ПАЗ. У последнего повредилась дверь со стороны водителя. У "Газели" смялся передний бампер.

В результате столкновения есть пострадавшие. Об этом сообщает Life. По предварительным данным, травмы у 21-летенй пассажирки. Девушка сломала себе нос и получила сотрясение мозга. Скорая помощь оказала ей первую помощь и отвезла в больницу.

Сегодня утром женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться. Отряд ГИБДД задержал нарушительницу. Очевидцам показалась, что виновница аварии была пьяна.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург