Региональными памятниками стали два дома на Невском и Миллионной

КИГОП признал два здания в Северной столице объектами культурного наследия регионального значения. В списке оказались дом 26 на Невском проспекте и дом 9 на Миллионной улице.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выпустил два распоряжения о присвоении зданиям статуса регионального памятника. Объектами культурного наследия регионального значения стали два дома в центре Северной столицы. Это Дом Г.И. Гансена на Невском проспекте, 26. Также новый статус получил Дом копозитора и дирижера Д.С. Бортнянского на Миллионной улице, 9.

Ранее оба этих здания были выявленными объектами культурного наследия.

Дом Гансена примыкает к знаменитому Дому Зингера. Его возвели в 1776-1777 годах, а спустя почти сто лет его перестроил архитектор Василий Кенель по заказу норвежского предпринимателя Гансена. Это один из первых домов в Северной столице с витринами высотой в два этажа. В разное время здание занимали телефонная станция, консульство Финляндии и Великобритании, институт "Ленгипроинжпроект".

Дом композитора на Миллионной перестроили в 1803 году по проекту архитектора Захарова. Дирижер Дмитрий Бортнянский проживал в доме вплоть до своей смерти в 1825 году.