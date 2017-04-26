Два водителя подрались после ДТП около Литейного моста

Очевидцы сообщают о драке двух водителей около Литейного моста. Очевидцы сняли драку на видео.

Около Литейного моста в среду, 26 апреля, разразилась настоящая баталия. Двое мужчин устроили потасовку из-за аварии. Очевидцы говорят, что водитель Volkswagen пытался заехать слева, а Ford не пропустил его. Произошло столкновение. Но вместо вызова ГАИ автовладельцы решили для начала помять друг друга.

На видео с места события заметно, как распетушившихся мужчин разнимают очевидцы. Как говорят свидетели, сейчас драчуны перестали махать кулаками и перешли на словестные споры.

- Там частенько особо умные объезжают пробку справа, а потом вклиниваются. Типа так и должно быть. Вот только не ясно, чем руководствуются те кто их пропускает? Может думают, что помеха справа? - написал пользователь Вася Кононов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Подробности аварии выясняются.

Дорожные конфликты в Петербурге не редко заканчиваются драками. Иногда из-за аварий люди даже хватаются за пистолеты. Например, в начале апреля двое мужчин подрались на проезжей части Невского проспекта.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург