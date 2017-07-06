Два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе

Возгорание на лакокрасочном заводе в поселке Петро-Славянка отправились тушить специальные пожарно-спасательные вертолеты.

Оперативные службы продолжают борьбу с масштабным пожаром на лакокрасочном заводе в Металлостое. Как сообщают в пресс-службе МЧС, на место ЧП в поселке Петро-Славянка отправились два вертолета. Пожарно-спасательная техника уже приступила к тушению. Также на место поехал специальный пожарные поезд.

Всего с возгоранием на заводе сражаются 139 человек на 30 машинах. Общая площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Ранг пожара повышен до №3 из-за угрозы распространения пламени.

Сейчас спасатели создали четыре участка тушения пожара. На место дополнительно отправились сотрудники Лаборатория ГУП Экострой для дополнительного осуществления замеров воздуха.

Ранее Piter.tv сообщал, что пожар охватил лакокрасочный завод в Металлострое. Сообщение о возгорании поступило в четверг, 6 июля, в 16.55. огонь охватил производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров. На месте работает Передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Ее специалисты делают замеры воздуха на предмет вредных примесей. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург