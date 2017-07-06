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Два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе

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Возгорание на лакокрасочном заводе в поселке Петро-Славянка отправились тушить специальные пожарно-спасательные вертолеты.

Оперативные службы продолжают борьбу с масштабным пожаром на лакокрасочном заводе в Металлостое. Как сообщают в пресс-службе МЧС, на место ЧП в поселке Петро-Славянка отправились два вертолета. Пожарно-спасательная техника уже приступила к тушению. Также на место поехал специальный пожарные поезд.

Всего с возгоранием на заводе сражаются 139 человек на 30 машинах. Общая площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Ранг пожара повышен до №3 из-за угрозы распространения пламени.

Сейчас спасатели создали четыре участка тушения пожара. На место дополнительно отправились сотрудники Лаборатория ГУП Экострой для дополнительного осуществления замеров воздуха.

Два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе

Ранее Piter.tv сообщал, что пожар охватил лакокрасочный завод в Металлострое. Сообщение о возгорании поступило в четверг, 6 июля, в 16.55. огонь охватил производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров. На месте работает Передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Ее специалисты делают замеры воздуха на предмет вредных примесей. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе

Два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия

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