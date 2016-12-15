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Два парня отравились на чердаке дома на Васильевском
Сегодня, 17:50
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mari_dolbish
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Два парня отравились на чердаке дома на Васильевском

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Инцидент произошел в здании архива по здравоохранению в Петербурге.

В Петербурге на Васильевском острове на чердаке дома 31-33 по 14-й линии были обнаружены два юноши. В данном здании находится архив по здравоохранению в Петербурге. Инцидент произошел вчера, 1 июля. Следов насильственной смерти правоохранительные органы не нашли, однако при скончавшихся были обнаружены растительное вещество и желтый порошок, передает "Пятый канал".

Один их них 19-летний парень родом из Краснодарского края, а другому было всего лишь 17 лет. По предварительным данным, оба парня умерли от отравления наркотическим веществом. Их тела были направлены в морг для установления точной причины смерти.

Фото: data6.i.gallery.ru

Теги: васильевский остров , наркотики , подростки , труп на чердаке , чердак
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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