Два парня отравились на чердаке дома на Васильевском

Инцидент произошел в здании архива по здравоохранению в Петербурге.

В Петербурге на Васильевском острове на чердаке дома 31-33 по 14-й линии были обнаружены два юноши. В данном здании находится архив по здравоохранению в Петербурге. Инцидент произошел вчера, 1 июля. Следов насильственной смерти правоохранительные органы не нашли, однако при скончавшихся были обнаружены растительное вещество и желтый порошок, передает "Пятый канал".

Один их них 19-летний парень родом из Краснодарского края, а другому было всего лишь 17 лет. По предварительным данным, оба парня умерли от отравления наркотическим веществом. Их тела были направлены в морг для установления точной причины смерти.

Фото: data6.i.gallery.ru