Двух голодающих дольщиков ГК "Город" оштрафовали, еще одну – увезли в больницу

Четырех дольщиков ГК "Город", участвующих в голодовке, задержали и доставили в отведение полиции. Двоих оштрафовали на 10 тысяч. Другая участница акции попала в больницу.

Двоих дольщиков ГК "Город", которые накануне начали голодовку и вышли на пикет у ЖК "Ленинский парк", оштрафовали за нарушение порядка проведения митинга. В среду, 31 мая, вечером четырех участников акции задержали и отвезли в 74-й отдел полиции. Сегодня, 1 июня, состоялось заседание Красносельского районного суда. На нем двух из участников акции приговорили к штрафу в размере десяти тысяч.

Сегодня обманутые дольщики продолжили голодовку. Как рассказал участник акции "Фонтанке", одной из дольщиц стало плохо. У женщины резко поднялось давление. Врачи скорой помощи приняли решение отвезти ее с больницу.

Накануне Piter.tv сообщал. что дольщики ГК "Город" объявили голодовку и вышли на одиночные пикеты.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург