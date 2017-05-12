Жуткое видео из Твери: трассу не поделили два авто

Молодой водитель отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке, в результате чего произошло столкновение. В крупной аварии пострадали несколько человек.

В минувший четверг, 11 мая, в Твери дорогу не поделили два транспортных средства: "ВАЗ-2110" и "Тойота". Инцидент произошел в третьем часу дня на перекрестке 2-я Красина – Цветочная. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, жуткая авария попала в объектив камеры видеорегистратора одного из участников ДТП.

Предположительно, 18-летний водитель отечественной легковушки выезжал со второстепенной дороги. Молодой человек не уступил дорогу встречному автомобилю, который двигался по главной магистрали. В результате произошла серьезная авария.

В настоящее время выясняются детали происшествия. Известно, что в крупном ДТП оба водителя получили серьезные травмы головы. Их доставили в больницу. Также установлено, что виновник аварии получил права в конце апреля.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Ульяновска: легковушка снесла столб.

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