На Кубани двое погибли в машине при столкновении с поездом

Железнодорожный переезд в Крымском районе не поделили легковушка и поезд. В результате столкновения, автомобиль буквально смяло. Есть погибшие.

Сегодня, 18 июля, в селе Мерчанское Крымского района Краснодарского края произошло страшное ДТП: поезд протаранил легковушку. В результате серьезной аварии водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

Как сообщает Петербургский дневник, данный инцидент случился около часа дня. Водитель иномарки Hyundai Accent попытался проскочить перед мчавшимся по железным путям поездом "Уфа – Новороссийск", однако его маневр не удался. Машинист поезда включил экстренное торможение, но это не помогло остановить габаритный состав, и он буквально размазал иномарку на рельсах.

По факту ЧП проводится проверка. Следует отметить, что трагедия не повлияла на движение поездов.

МВД России напоминает, что на железнодорожных путях следует быть предельно осторожными, потому что мгновенно остановить поезд и любой другой транспорт невозможно.

Ранее мы сообщали, что на Международной из-за шторма произошло массовое ДТП.

Диана Сумеркина

Видео: Youtube, Exclame