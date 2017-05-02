Пятеро "грузчиков" в Петербурге пытались перевезти огромную партию наркотиков

Два центнера наркотиков нашли в Петербурге, задержаны пять человек

В Петербурге в двух автомобилях нашли огромную партию наркотических средств – в общей сложности более двух центнеров. По предварительным данным, полицейские обнаружили незаконную перевозку психотропов при перегрузке наркотиков из одного автомобиля в другой.

Как стало известно, 30 апреля группа полицейских отрабатывала оперативную информацию об участниках международной группы, специализирующейся на поставках сильнодействующих наркотических веществ из Молдовы в Петербург. Результатом операции на улице Белы Куна стало задержание пятерых молодых мужчин, которые перегружали партию наркотиков из "Фольксвагена" в "Шевроле".

Несколько позднее у задержанных подозреваемых прошли обыски. В общей сложности в четырех тайниках было обнаружено 15, 62,5, 40 и 182 с лишним килограмма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: архив