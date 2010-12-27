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В Петербурге два тюлененка вернутся в свою среду обитания
Сегодня, 11:59
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Shdaria
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В Петербурге два тюлененка вернутся в свою среду обитания

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В Петербурге 9 июня двух тюленей выпустят в Финский залив, после реабилитации.

 В Петербурге проект "Просвещение молодежи в рамках работы Международного центра передовых водных технологий" 9 июня выпустят двух прошедших реабилитацию балтийских серых тюленей в привычную им среду обитания , а именно в Финский залив. Поможет в этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Тюленей зовут Бора и Красногор. Они прошли реабилитацию в центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Девочку нашла жительница Репино около двух месяцев назад. Животное было сильно истощено. Второй тюлененок запутался в рыболовных сетях. Известно, что малыша спасли сотрудники МЧС.

На данный момент вес тюленей состовляет 40 кг каждый и к свободному плаванию полностью готовы. 

Теги: новости спб , петербург , реабилитация тюленей , тюленей выпустят в финский залив , тюлени спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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